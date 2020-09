Conner Rousseau (SP.A): “Speeltijd is over, het is money time”

“Er zullen heel sterke signalen nodig zijn van sommigen” om het vertrouwen opnieuw te herstellen. Dat heeft preformateur Conner Rousseau maandag verklaard nadat de koning het ontslag van hemzelf en Egbert Lachaert heeft geweigerd. “Het leek me vanmorgen onmogelijk dat vertrouwen te herstellen, maar als de koning u dat vraagt, wil ik proberen dat onmogelijke terug mogelijk te maken.”

Het was duidelijk dat Rousseau, die ook SP.A-voorzitter is, doelde op MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die had tijdens het weekend kwaad bloed gezet bij de andere Vivaldi-onderhandelaars door een ...