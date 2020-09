Grondwettelijkheid van de rol van de koning in vraag gesteld na weigeren van ontslag preformateurs

“Niemand die zich vragen stelt bij de grondwettelijkheid van de rol van de koning? (Pre)formateurs benoemen en ontslaan (of weigeren te ontslaan), terwijl er een regering is... Is dit geen usurpatie van zijn macht?” Het was een vraag die gisteren op Twitter wel vaker opdook, nadat koning Filip het ontslag van preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) had geweigerd.