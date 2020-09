Cyriel Dessers mag uitkijken naar debuut voor Nigeria

Cyriel Dessers is maandag door bondscoach Gernot Rohr opgenomen in de selectie van Nigeria voor de oefenduels tegen Ivoorkust (9 oktober) en Tunesië (13 oktober), twee matchen die in Oostenrijk worden gespeeld.

De aanvaller van KRC Genk heeft een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder. Begin dit jaar verkreeg hij de Nigeriaanse nationaliteit en korte tijd later volgde een eerste selectie voor de Super Eagles. Het duel tegen Sierra Leone in de kwalificaties voor de Africa Cup in maart ging evenwel niet door vanwege de coronapandemie.

In de selectie van Nigeria zitten heel wat spelers met een Belgische link zoals Wilfred Ndidi, Victor Osimhen, Samuel Kalu en Moses Simon.