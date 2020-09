Kimmer Coppejans knokt zich naar tweede kwalificatieronde van Roland Garros

Kimmer Coppejans (ATP 160) heeft zijn eerste kwalificatieronde op Roland Garros gewonnen. De 26-jarige Oostendenaar haalde het na twee uur en 25 minuten tennis in drie sets (0-6, 7-5 en 6-3) van de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP 212).

Coppejans treft in tweede (van drie) kwalificatieronde(s) de Slovaak Martin Klizan (ATP 161), die in zijn eerste kwalificatieduel in drie sets (6-2, 6-7 (4/7) en 6-4) afrekende met de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 128), het zeventiende reekshoofd.

Eerder op de dag verloor Arthur De Greef (ATP 324) in de eerste kwalificatieronde in twee sets (6-4 en 6-2) van de Spanjaard Tommy Robredo (ATP 223).

Ruben Bemelmans (ATP 220) won zijn eerste kwalificatieduel in twee sets (6-2 en 6-3) van de Slovaak Jozef Kovalik (ATP 124), het veertiende reekshoofd in de kwalificaties. De Limburger treft in de tweede kwalificatieronde de Fransman Kyrian Jacquet (ATP 537).

David Goffin (ATP 11) is de enige Belg die rechtstreeks op de hoofdtabel staat van Roland Garros.