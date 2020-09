Anuna De Wever en andere militanten aangehouden na klimaatactie aan Paleis

Een tiental militanten van Greenpeace en Youth for Climate, onder wie Anuna De Wever en Adelaïde Charlier, heeft maandagnammiddag actie gevoerd aan het Koninklijk Paleis. De politie pakte 13 actievoerders op omdat ze betoogden in de neutrale zone. Dat meldt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. Later maandagnamiddag vond aan het paleis ook nog een actie van Extinction Rebellion plaats. Daarbij pakte de politie drie personen op, aldus de woordvoerster.