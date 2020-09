Nieuwe bom in het wielrennen? “Onderzoek naar vermoedelijk dopinggebruik, ploeg van Quintana geviseerd”

De champagne van Tadej Pogacar is nog niet verteerd, of daar duikt een mogelijk schandaal op in de Tour. Het Franse persbureau AFP meldt dat er een team uit de Tour geviseerd wordt in een onderzoek naar vermoedelijk dopinggebruik. Daarbij komt Arkéa-Samsic in beeld, de ploeg van Nairo Quintana. Tijdens de Tour werd er al een inval gedaan in het hotel van de Franse formatie.