Zelftests coronavirus niet langer verboden, FAGG waarschuwt wel voor foute interpretaties

De verkoop van zelftests die antistoffen tegen het nieuwe coronavirus detecteren, is niet langer verboden. Dat meldt het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG) maandag. Tegelijkertijd waarschuwt het FAGG wel dat een verkeerde interpretatie van het resultaat de gebruikers een vals gevoel van veiligheid kan geven, of net onnodig ongerust kan maken.

Bij de zelftests is er geen tussenkomst van een arts of een andere gezondheidszorgbeoefenaar nodig om een staal af te nemen of om het resultaat te interpreteren. Het gaat om antilichaamzelftests, die ...