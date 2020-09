Diest -

Een 56-jarige bromfietser uit Diest zwalpte vrijdagavond zonder licht over de Wezelbaan in Schaffen. Hij was zo onder invloed dat hij geen alcoholtest kon afleggen, en bleek ook een levenslang rijverbod te hebben. De bromfiets bleek opgedreven en werd in beslag genomen. De man sliep zijn roes uit in de cel.