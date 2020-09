Buurt start petitie tegen uitwijzing Macedonisch gezin uit Beringen

Beringen -

De buurtbewoners van Beringen mijn en de ouders van de school VBS De Horizon zijn in shock. Vorige week woensdagochtend werd het Macedonisch gezin Demiri, opgepakt met de bedoeling hen het land uit te zetten. Het gaat om een familie die ruim 4 jaar in de stad Beringen woont en volgens de buurt en de school ondertussen perfect geïntegreerd is. De vier kinderen van het gezin gaan naar al die jaren school in de Vrije Basisschool De Horizon in Beringen mijn. Het is dan ook een juf die samen met een aantal ouders en de buurt een een petitie start tegen de uitwijzing van het gezin. De kinderen van het gezin zijn erg geliefd bij de school en in de buurt. Er zijn al meer dan 1600 handtekeningen verzameld, online en op papier.