Steven Van Gucht: “Nooit gezegd dat dit ‘slechts een griep’ is”

Steven Van Gucht heeft zich maandag tijdens de federale coronacommissie kwaad gemaakt op parlementslid Laurence Hennuy (Ecolo). Die had in één van haar vragen verwezen naar hoe de viroloog het coronavirus “slechts een griep” genoemd zou hebben

Van Gucht getuigde maandag in de commissie over internationale afstemming rond en communicatie over het coronavirus. Toen Hennuy het had over hoe Van Gucht het coronavirus “slechts een griep” genoemd zou hebben, kwam Van Gucht ietwat verrassend tussen. “Dat heb ik nooit gezegd. Griep is iets ernstigs, dat jaarlijks duizenden mensen doodt. U moet daarmee stoppen, ik heb dat nooit gezegd.”

In de presentatie die voorafging aan de vragen van de parlementsleden had Van Gucht de tijdslijn geschetst van het coronavirus in België. Ook Yves Van Laethem, momenteel de Franstalige interfederale woordvoerder, kwam aan het woord tijdens de zitting van maandag.

Standpunt

Beiden verdedigden de aanpak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Sciensano-viroloog Van Gucht wees in dat verband op de duidelijke stellingnames van de WHO, dit in tegenstelling tot de wat omfloerstere aanpak van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). In de discussie over de mondmaskers heeft de WHO zich de eerste maanden duidelijk uitgesproken tegen mondmaskers, om op 5 juni de richtlijn aan te passen, op basis van voortschrijdend inzicht. “Ons land had toen die beslissing al genomen, door mondmaskers al lang te verplichten op onder meer het openbaar vervoer”, zegt Van Gucht.

“Er valt natuurlijk te discussiëren over de standpunten die het WHO inneemt, maar we krijgen wel een concreet standpunt”, aldus de viroloog. “Dat heb ik geapprecieerd aan het WHO. Ook rond testen hebben ze dat gedaan, en rond waarschuwingen voor bepaalde regio’s. Die communicatie is er niet gekomen van ECDC, en dat betreur ik, zeker in tijden van crisis.”

Harmonisatie

Van Gucht gaf ook aan dat er, onder impuls van het Duits EU-voorzitterschap en met Belgische samenwerking, werk wordt gemaakt van een harmonisatie van hoe de verschillende Europese landen omgaan met sluiten en heropenen van grenzen. Toen de EU half juni besliste om de grenzen te heropenen, was het eigenlijk ieder land voor zich. “Daar had de ECDC een proactievere rol kunnen spelen”, aldus Van Gucht.

Na de bijzonder uitgebreide vragenronde, met ook vragen over andere thema’s, komen in de federale coronacommissie nog twee vertegenwoordigers van Dokters van de Wereld, aan het woord.