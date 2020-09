Op de E313 van Antwerpen richting Hasselt is maandagnamiddag een brugvoeg in het wegdek ter hoogte van Geel-Oost omhooggekomen. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De rechterrijstrook is er afgesloten om een noodherstelling mogelijk te maken. Het verkeer kan er nog slechts over één rijstrook passeren.