Donald Trump: “Geef Amerikaanse bedrijven totale controle over TikTok of er komt geen deal”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag benadrukt dat Amerikaanse bedrijven “totale controle” moeten hebben over TikTok, anders keurt hij de deal tussen Oracle en Walmart aan de ene kant en Bytedance, het Chinese bedrijf achter TikTok, aan de andere kant, niet goed. Dat heeft de president op het tv-programma Fox and Friends gezegd.

ByteDance krijgt naar eigen zeggen 80 procent van de aandelen van het nieuw op te richten TikTok Global in handen. De Amerikaanse president maakte in de nacht van zaterdag op zondag bekend in principe ...