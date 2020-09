Zorg en Gezondheid publiceert nieuw advies rond gebruik CO2-meters

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft nieuwe adviezen gepubliceerd omtrent het gebruik van CO2-meters. “We willen de scholen ondersteunen om het risico op coronabesmetting zoveel mogelijk te beperken”, klinkt het maandag bij Sofie Vandenbroeck, medisch milieukundige van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid.

Nog voor de start van het nieuwe schooljaar trokken experten aan de alarmbel over de ventilatie op scholen. De aanvoer van verse lucht moest besmettingen helpen voorkomen. Bij mooi weer kunnen ramen in klaslokalen open, maar bij slecht weer is dat moeilijker. Veel scholen investeerden daarom in CO2-meters, maar er ontbraken richtlijnen over hoe de meter te gebruiken en de resultaten ervan te interpreteren.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde daarom samen met de Vlaamse onderzoeksinstelling Vito nieuwe en duidelijke adviezen op voor scholen omtrent het gebruik van CO2-meters. Via de website www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu-op-school vinden scholen nu tips voor aankoop, gebruik en interpretatie van de CO2-waarden. “We willen scholen volop ondersteunen die aan de slag willen gaan met een CO2-meter tijdens deze coronacrisis”, aldus Sofie Vandenbroeck van Zorg en Gezondheid. “Voldoende ventileren is dan ook belangrijk om het risico op verspreiding te beperken.”