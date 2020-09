Negentien rijbewijzen afgenomen bij controles

Bilzen / Hoeselt / Riemst - De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst voerde tussen zaterdag 19 en zondag 3 uur verkeerscontroles uit op de Tongersesteenweg in Riemst, de Wijerstraat in Bilzen en de Tongersesteenweg en aan het op- en afrittencomplex van de E313 in Hoeselt. Vijftien op 413 bestuurders bliezen positief of alarm en hadden te veel alcohol op. Zeven bestuurders moesten een speekseltest doen. In totaal moesten 19 automobilisten hun rijbewijs inleveren.

Op hetzelfde moment werd ook gecontroleerd op de naleving van de corona-richtlijnen. Twee cafés van de veertien die open waren bleken niet in orde met de richtlijnen. Er werd door de politie bijgestuurd of geverbaliseerd. 22 zaken die gecontroleerd werden op hun sluitingsuur hielden zich aan deze regel. In Riemst was er dan weer mogelijk een feestje aan de gang in een huis. De Covid-regels werden niet overtreden. Wel was er een GAS-pv voor geluidsoverlast.