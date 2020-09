Voor de studenten van de UHasselt is vandaag het academiejaar gestart in code oranje. Met strenge maatregelen, maar ook met veel zin om er toch iets van te maken. “Ze zeggen altijd dat je moet genieten van je studentenleven en dat gaan we ook doen.”

Ondanks de start van het academiejaar is het behoorlijk rustig in de agora van Gebouw D in Diepenbeek. Overal op de campus zijn mondmaskers verplicht en in de aula’s mag maar een op de vijf zitjes bezet ...