Rihanna kiest weer voor spectaculaire modeshow

Rihanna zette vorig jaar een sensationele show op poten om de nieuwste collectie van haar lingerielabel Savage x Fenty voor te stellen. Dat evenement werd toen uitgezonden op Amazon Prime. Ook in tijden van corona kiest Riri voor eenzelfde succesformule.

Rihanna pakte in september 2019 met haar lingerielabel Savage x Fenty uit met een imposante show. Op het evenement mochten toen geen fotografen aanwezig zijn en ook toeschouwers moesten hun gsm’s afgeven, dat allemaal omdat het defilé tien dagen later op Amazon Prime zou worden uitgezonden. Anno 2020 doet Riri dat trucje nog eens over.

Het streamingplatform zal op 2 oktober in première de nieuwe show uitzenden. Ook dit keer wist Rihanna heel wat van haar bekende vrienden aan boord te halen om het spektakel meer kleur te geven. Zo zullen onder meer Travis Scott, Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy Ricch en Rosalia optreden. Grote namen zoals Bella Hadid, Big Sean, Cara Delevingne, Lizzo, Demi Moore, Paris Hilton en Willow Smith zullen dan weer in de sexy creaties te zien zijn.

Rihanna deelde al een kleine sneak preview op haar Instagram.