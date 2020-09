Oom van Ilias liet weten “een tijdje op vakantie” te gaan voor verdwijning van zijn neefje

Mortsel -

De twaalfjarige Ilias en zijn oom Benyamine E.M. hadden afgesproken om samen te gaan ‘bushcraften’, dat is kamperen in de natuur met zo veel mogelijk natuurlijke middelen. Dat zegt de advocaat van Benyamine E.M., Ergun Top. Voor de verdwijning van Ilias had zijn oom aan de familie gezegd dat hij “een tijdje op vakantie” zou gaan.