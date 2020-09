Maaseikenaar slaat echtgenote bijna het hoofd in: “Ze zei dat ik geen echte man was”

Maaseik -

Een 38-jarige man uit Maaseik moet vrezen voor een celstraf van vijf jaar met uitstel onder voorwaarden omdat hij zijn vrouw met een busje insecticide op het hoofd sloeg tijdens een echtelijke ruzie. De vrouw hield er een scheur boven haar oor en een zware schedelfractuur aan over. “Dit is poging doodslag. Voor hetzelfde geld stonden we nu voor het Hof van Assisen”, aldus de procureur voor de Tongerse correctionele rechtbank.