Geen dresscode? Sterren wonen dan maar in pyjama Emmy’s bij

Geen groots Hollywoodspektakel dit jaar bij de uitreiking van de Emmy’s. De awardshow ging digitaal en de genomineerden zaten gewoon thuis voor de webcam. Opvallend was dat sterren als Jennifer Aniston en Jameela Jamil gewoon hun pyjama hadden aangetrokken.

Geen rode loper op de uitreiking van de 72ste editie van de Emmy’s zondagnacht. Door de coronacrisis vond het evenement noodgedwongen virtueel plaats onder de noemer #EmmysAtHome. En dus hadden enkele sterren er niets beter op gevonden dan in plaats van voor een galajurk voor een pyjama te kiezen. Dat was onder meer het geval bij actrices Jameela Jamil, Jennifer Aniston en Rachel Brosnahan.

Jamil, die zeven keer genomineerd was met de serie The good place, ging zelfs nog een stapje verder. Bij de foto die ze op Instagram deelde van haarzelf in pyjama vermeldt ze ook nog dat ze zelfs geen beha draagt. “Zo comfortabel heb ik me nooit eerder gevoeld op de Emmy’s”, klinkt het.

Aniston deelde dan weer een foto van zichzelf in volle voorbereiding voor de awardceremonie in een linnen ensemble met gezichtsmaskertje en glas champagne. Rachel Brosnahan en haar echtgenoot Jason Ralph kozen op hun beurt voor bij elkaar passende pyjama’s.