Bizar: gevangene ontsnapt uit zijn cel… door zich te vermommen als cipier

Een gedetineerde heeft in Thailand op bizarre wijze het gevangenispersoneel op het verkeerde been gezet. De 35-jarige Wutthichai Dechasitthanwat wist donderdag probleemloos uit zijn cel te ontsnappen nadat hij zich had verkleed als cipier. Pas toen hij reeds met een taxi wegvluchtte naar huis, beseften de cipiers wat er aan de hand was.

De man zat in voorhechtenis vanwege enkele diefstallen, maar had duidelijk geen zin in een lange celstraf. Hij wist een uniform en een pet van een cipier te bemachtigen, en kon dankzij een mondmasker ook zijn gezicht deels bedekken. Het bleek meer dan voldoende om het personeel te bedotten: de bewakingsbeelden laten zien hoe hij zonder enige problemen zijn vrijheid herwon.

Er werd meteen een klopjacht georganiseerd nadat de cipiers ontdekten dat de man was ontsnapt. Dankzij een gsm-signaal kon de politie Wutthichai uiteindelijk opsporen en weer arresteren. “We onderzoeken intussen hoe hij kon ontsnappen zonder dat iemand het opmerkte”, aldus de lokale politie. “Volgens de man zelf handelde hij alleen.” Wutthichai mag zich in ieder geval aan een extra aanklacht verwachten vanwege de ontsnappingspoging.