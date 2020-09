100 studenten strijden in de containercup

100 Vlaamse en Brusselse studenten nemen het twee weken tegen elkaar op in een ‘Student Edition’ van ‘De Container Cup’. Net zoals in het tv-programma op Vier, werken ze een zevenkamp in een container af. Telenet, Vier en Woestijnvis zetten het initiatief op poten in Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Brussel. Supporters kunnen de studenten aanmoedigen via een livestream op de site van Telenet.