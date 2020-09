Emmy Awards zorgen voor mini Friends-reünie

Normaal zou er dit jaar een lang verwachte Friends-reünie plaatsvinden. Maar de coronacrisis zorgde voor vertraging. Toch was er al een kleine Friends-reünie bij Jennifer Anniston die Courtney Cox en Lisa Kudrow bij haar thuis uitnodigde om de online awardceremonie te volgen.

Jennifer Aniston werd zelf genomineerd voor Beste Actrice in een hoofdrol voor haar rol in The Morning Show. Toch hielp ze presentator Jimmy Kimmel even uit de nood en was ze even fysiek aanwezig in de arena waar de show normaal plaats vindt. Daarna ging ze huiswaarts waar ze net op tijd was om haar eigen categorie bij te wonen.

Eens thuis bleken collega Friends, Courtney Cox (Monica) en Lisa Kudrow (Phoebe) op Anniston te wachten. Het trio zorgde voor een echt Friends-momentje toen Jennifer zei dat ze al sinds 1994 met Courtney leek samen te wonen terwijl Lisa achteloos in beeld liep schijnbaar niet beseffende dat ze op live TV was.