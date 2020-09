Verplaatsing Hondurese ambassade in Israël naar Jeruzalem officieel

Honduras gaat de ambassade in Israël binnenkort van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatsen, gelijktijdig zal Israël een ambassade openen in Tegucigalpa. Dat hebben de landen in een gezamenlijk statement maandag bekendgemaakt. Honduras had die verplaatsing in januari al aangekondigd. Ook de ambassades van de Verenigde Staten en Guatemala staan in Jeruzalem.