Sylvie Meis is getrouwd met kunstenaar Niclas Castello

Sylvie Meis (42) is met de Duitse kunstenaar Niclas Castello (41) in het huwelijksbootje gestapt. Dat gebeurde tijdens een vierdaags evenement in Toscane.

Sylvie Meis en Niclas Castello leerden elkaar in het voorjaar van 2019 kennen op het huwelijk van een gemeenschappelijke vriendin. Het koppel zou eigenlijk al in juni trouwen, maar dat kon toen door de coronacrisis niet doorgaan. Maar van uitstel is geen afstel gekomen en de Nederlandse presentatrice en model gaf zaterdag uiteindelijk haar jawoord aan de Duitse kunstenaar.

Meis was eerder acht jaar lang getrouwd met voetballer Rafael van der Vaart met wie ze zoon Damián kreeg. Die laatste mocht zijn mama mee naar het altaar begeleiden. Ze droeg voor de gelegenheid een jurk met hoge split van couturier Galia Lahav die naar verluidt zo’n 28.000 euro moet hebben gekost.

Het huwelijk moest een intieme plechtigheid met vrienden en familie worden, want Niclas is niet zo tuk op al die aandacht. Zo kondigde Sylvie vooraf aan dat ze vier dagen lang niets zou posten op sociale media. Toch circuleren er nu al foto’s van het huwelijk, want in de bosjes lagen blijkbaar enkele paparazzi op de loer.

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX