Veilig “strollen” op het ritme van oldies

Leopoldsburg -

Voor dansliefhebbers zijn het in deze coronatijden niet meteen hoogdagen. Gelukkig zijn er alternatieven. Zo startte in de sporthal een nieuwe reeks “strollen” waarbij je geen danspartner hoeft te hebben maar wel in groep op veilige afstand eenvoudige danspasjes leert zetten op retromuziek die jong en oud bekend in de oren klinken. “To stroll staat letterlijk voor een wandelingetje maken en Engeland is de bakermat van deze gezamenlijke dansoefeningen. Vandaar dat ik ginds ideeën ben gaan sprokkelen voor deze muzikale wandelingen”, verklapt begeleidster Nadia Vorstenbosch. SB