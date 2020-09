Ben Weyts spreekt studenten toe in videoboodschap: “Lééf maar hou het veilig”

“Er is wel degelijk hoop en perspectief”, zegt Vlaams minister van onderwijs, Ben Weyts (N-VA). Hij wil hiermee de studenten die deze week starten aan de universiteiten en hogescholen in ons land een hart onder de riem steken.

“We staan voor een heel speciaal academiejaar. Er is hoop en perspectief want ook in het hoger onderwijs gaan we leren leven met het virus. Leren leven met het virus zonder alle welzijn, welvaart en alles wat leuk is overboord te gooien.”

De minister wijst erop dat er ook op een veilige manier plezier gemaakt kan worden. Hij wijst daarmee op de eventmatrix. “Die matrix zorgt ervoor dat je kan toetsen of de activiteit die je organiseert coronaproof is.”

“Leef als student, maar als veilige en verantwoordelijke student.”