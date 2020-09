De Amerikaanse autoriteiten hebben een vrouw opgepakt die ervan verdacht wordt dat ze een brief met het gif ricine naar het Witte Huis heeft verstuurd. Dat berichten Amerikaanse media zondag.

Volgens nieuwszender CNN is de vrouw gearresteerd toen ze probeerde om de grens tussen Canada en de Verenigde Staten over te steken. Volgens bronnen bij de veiligheidsdiensten had de vrouw een wapen bij ...