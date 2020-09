Voor u geproefd: de 50 beste festivalwijnen uit de supermarkten

Er zijn nog zekerheden. Bij het vallen van de eerste bladeren gaan de wijnfestivals van start in de supermarkten. Honderden wijnen in promotie, zowel vaste waardes als nieuwigheden. Opletten wanneer u op koopjesjacht vertrekt, want de data lopen lang niet gelijk. Net als de promoties, van rechtstreekse kortingen tot groepskortingen. Vaak is het even rekenen wat nu het meest interessant is. Wij lijsten alle acties op en vellen een kritisch oordeel.