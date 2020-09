Limburgs Landschap: Pluimstaart

Wellen - Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Ik heb er niet één, maar twee. Ik heb het over de eekhoorns in mijn tuin. Ik zie ze af en toe druk bezig met het verzamelen van okkernoten en hazelnootjes, want het wordt stilaan tijd. De herfst is er al, dus staat de winter al voor de deur. Werken geblazen!

Sympathieke beestjes zijn het, maar toch met een duister kantje. Tijdens een lezing van een eekhoorn-onderzoekster – jawel, die bestaan – kreeg ik een inkijk in het leven van deze pluizige huppelkontjes. Zo blijken ze de gedroomde bestemming voor heel wat minder leuke beestjes, zoals vlooien en luizen. Hun pluizige staart en rosse vacht krioelt er van. Ik kreeg tijdens haar uitleg al de kriebels.

Daarnaast hebben ze ook regelmatig jonge vogeltjes op hun menu staan. Zo blijken eekhoorns met hun soepel lichaam erin te slagen om zich in een nestkastje te wurmen. Als ze daar dan een nestje jonge vogeltjes aantreffen, vinden ze die niet alleen schattig, maar ook best lekker. De natuur zoals ze is. Trouwens, wie ben ik om over de natuur te oordelen?

Eekhoorns zijn schattige beestjes. Dat blijft de regel bij de meeste mensen. Misschien dat een oude tante – ondertussen zaliger – die op tv kwam daar voor iets tussen zit. Als je dit niet snapt, geen paniek. Dan ben je gewoon te jong om ‘Kraakje’ te herinneren. Ondertussen huppelen er regelmatig twee Kraakjes over mijn gazon. Ondanks het verhaal van de vlooien en de ‘gekraakte’ nestkastjes word ik - gewoon door er naar te kijken - elke keer gewoon blij.