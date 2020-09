Loco Kids Disco kent succes vanaf de eerste minuut

Paal

Beringen - De sound of silence is nog lang niet voorbij maar Joachim Truyers gooide het in de zomer van 2020 over een andere boeg. Zo lanceerde hij de Loco Kids Disco, wat nu al een groot succes blijkt te zijn.

De evenementensector kent sinds het begin van de coronacrisis een donkere periode maar Joachim Truyers bleef niet bij de pakken zitten en richtte afgelopen zomer de Loco Kids Disco op. Deze unieke kinderdisco-formatie met Starhead als DJ & MC, Jessi Perez als livezangeres en twee enthousiaste danseressen werd amper een goede maand geleden opgericht maar kent nu al een groot succes. De eerste boekingen zijn reeds achter de rug, begin november staat er een tournee over heel Vlaanderen op de planning en er staan al meerdere opties in de agenda tot juni 2021. Uit het enthousiasme van de kinderen bleek dat ze er nood aan hadden om hun dansbeentjes nog eens los te gooien. De mama’s en papa’s amuseerden zich op een veilige manier vanuit hun eigen bubbel.

“Geweldig om te zien hoe de kinderen zich zo amuseren voor het podium”, zegt Jessi Perez. “We zijn enorm blij dat we dit concept op poten hebben gezet en dat de Loco Kids Disco zo in de smaak valt, ook al was en is het geen makkelijke periode”, vertelt Truyers, oprichter van de Loco Kids Disco, “op die manier konden we echt uitblinken en het verschil maken, zo hebben we ook meteen onze stempel gedrukt voor de toekomst.”