Zelden zoveel uitbundigheid gezien als na de duidelijke sprintzege van groene trui Sam Bennett die zijn gifgroene Specialized-fiets in de lucht stak. “Had je me vooraf gezegd dat ik de sprint zou winnen op de Champs-Elysées, dan nog in het groen, ik had je toch naar een gespecialiseerde instelling doorverwezen.”