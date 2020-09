Ons land heeft de kaap van 100.000 coronabesmettingen bereikt. Het aantal nieuwe besmettingen blijft bovendien sterk stijgen, tot intussen meer dan 1.000 besmettingen per dag. In Limburg zakte de R-waarde zondag wel weer onder 1.

In de week van 10 tot 16 september kwamen er in ons land 7.749 nieuwe Covid-besmettingen bij, een stijging van 65 procent ten opzichte van de week ervoor. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per ...