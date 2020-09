Vorige week woensdag heeft een groepje twintigers een jongeman aangevallen en ontvoerd aan een tankstation in Diepenbeek. Na een uur hadden de daders door dat ze de verkeerde meegenomen hadden en werd de jongen teruggebracht.

Het gaat over feiten binnen het drugsmilieu. Vermoedelijk hadden de daders nog geld van iemand tegoed, en dachten ze dat het over de jongeman in kwestie ging. Die werd op woensdagavond 9 september naar ...