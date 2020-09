Zondagmiddag is de Bocholtse schepen Leo Cardinaels (66) tijdens een motorrit met vrienden in de omgeving van Saint-Hubert overleden. Burgemeester Stijn Van Baelen werd van het tragisch nieuws op de hoogte gebracht door de ex-partner van Leo Cardinaels.

Het nieuws van het overlijden van de goedlachse schepen is in Bocholt ingeslagen als een bom. “Wat we nu weten is dat Leo als laatste van een groep motorrijders tijdens een rondrit in de omgeving van ...