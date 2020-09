Derde overwinning op rij voor Toyota in Le Mans, Maxime Martin winnaar in GTE-Pro

De Zwitser Sébastien Buemi, de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley en de Japanner Kazuki Nakajima hebben Toyota zondagnamiddag voor het derde jaar op rij de zege bezorgd in de 24 uur van Le Mans. In de GTE-Pro was de zege in deze 88e editie voor onze landgenoot Maxime Martin (Aston Martin) en zijn teamgenoten, de Britten Alex Lynn en Harry Tincknell.