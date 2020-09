Alerte buren redden meisje (10) met beperking uit huisbrand in Paal

Beringen -

In een sociale woning in de Pauwenlaan in Paal is zaterdagavond rond 18.30 uur een keukenbrand uitgebroken. Een 10-jarig meisje met een beperking was op dat moment alleen thuis. Alerte buren hoorden haar geroep en konden haar leven redden. “We hebben haar via het raam naar buiten gehaald.”