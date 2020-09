Lierse blijft op dreef in 1B met zege tegen Club NXT

Lierse Kempenzonen blijft het goed doen in haar debuutseizoen in 1B. Zondag werd op de vierde speeldag in eigen huis met 2-1 gewonnen van Club NXT, de beloftenploeg van Club Brugge. Lierse telt na vier wedstrijden zeven punten en is daarmee, naast Lommel, tweede in de tussenstand. Koploper Union telt één puntje meer. Club NXT blijft laatste met twee punten.