Thierry Neuville eindigt tweede in rally van Turkije, dubbelslag voor Elfyn Evans

Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) is zondag op de tweede plaats geëindigd in de Rally van Turkije, dat is de vijfde manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap. De zege ging er naar de Welshman Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC). In de WK-tussenstand neemt Evans de leiding over van zijn teamgenoot Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) die moest opgeven met motorpech.

De Welshmen nam zondagochtend de leiding over van Neuville toen die lek reed. Neuville eindigde deze rally als tweede op 35,2 seconden van Evans. Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) eindigde als derde. Voor Evans is het na de Rally van Zweden zijn tweede zege van het seizoen, zijn derde in zijn carrière.

De Rally van Turkije staat bekend voor zijn zwaar parcours en onvoorspelbaar wedstrijdverloop, maar de editie van 2020 groeide uit tot de meest bewogen wedstrijd van de laatste jaren. Neuville won vrijdagavond de eerste klassementsrit waarna teamgenoot Sébastien Loeb de tweede won en als leider aan de tweede wedstrijddag begon.

In de openingsrit op zaterdag ging Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) met een kapotte stuurinrichting van de baan en moest hij opgeven. Ogier kwam aan de leiding maar moest die, na een lekke band op zaterdagnamiddag, aan Neuville laten. Als de Belg zijn WK-kansen gaaf wou houden moest hij aanvallen en proberen te winnen. Neuville hield woord en sloot de tweede wedstrijddag als leider af. Ogier en Loeb deelden de tweede plaats op 33,2 seconden.

Slotdag

Op de slotdag kon en zou alles veranderen. De rijders moesten twee keer de 38,15 km lange loodzware rit van Çetibeli afwerken. Bij de eerste doortocht regende het lekke banden en moesten onder meer Neuville, Rovanpera en Ogier stoppen om een wiel te wisselen. Evans was de gelukkigste en kwam ongeschonden uit de rit die bij momenten er slechter bij lag dan de doorsnee Dakar-etappe. Bij de tweede doortocht moest Sébastien Ogier zijn wagen aan de kant zetten met motorpech. De Fransman verlaat Turkije zonder punten. Het is zijn eerste opgave van het seizoen.

In de afsluitende powerstage was Neuville de beste voor Tänak en Rovanperä. Elfyn Evans reed de vierde tijd, wat hem twee extra WK-punten opleverde.

De volgende wedstrijd van het WK is de Rally van Sardinië. Die wedstrijd wordt half oktober gereden. Als de Rally van Turkije ons één ding geleerd heeft is dat het WK 2020 wel heel onvoorspelbaar blijft.

Foto: AFP

Mix van snelheid en regelmaat

Niet Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC), Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) of Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) staat na vijf rally’s aan de leiding van het WK. De koppositie is verrassend voor Elfyn Evans, die zondag in Turkije na Zweden zijn tweede rally van het seizoen won.

Behalve die twee zeges eindigde hij als derde in de Monte Carlo en greep hij in Mexico en in Estland net naast het podium. De Welshman is de enige van de toprijders die dit jaar in elke rally punten scoorde. Behalve snel is hij dus ook bijzonder constant met de koppositie als gevolg.

In de WK-tussenstand heeft Evans nu een voorsprong van 18 punten op teamgenoot en zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier. Dankzij zijn tweede plaats maakt Neuville een deel van zijn achterstand op Ogier en Tänak goed, maar tegelijkertijd ziet hij Evans verder afstand nemen. De Belg is vijfde in de WK-stand met 65 punten.

Met nog twee rally’s te gaan staat onze landgenoot nog steeds voor een moeilijke opdracht. Bij aanvang van dit weekend had Neuville 37 punten achterstand op de WK-leiding, nu zijn dat er 32 en heeft Ogier plaatsgemaakt voor Evans. Het maakt de opdracht van de Belg er niet makkelijker op, tenzij de Rally van Monza alsnog aan de kalender wordt toegevoegd waardoor er 30 punten extra te verdienen zijn. De komende weken moeten daar duidelijkheid in brengen.

Dankzij de zege van Evans en de vierde plaats van Rovanperä (Toyota Yaris WRC) loopt Toyota bij de constructeurs iets verder weg van Hyundai, dat met Neuville en Loeb in Turkije twee rijders op het podium heeft.