E-boeken lenen in de Roppebibliotheek

Heers - In de Roppebibliotheek van Heers kun je vanaf nu e-boeken lenen op je eigen apparaat.

Op 17 september is het e-boekenplatform gelanceerd in 165 deelnemende bibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Bibliotheekleden kunnen vanaf nu e-boeken terug in de online catalogus. Via de app cloudLibrary kunnen ze telkens twee e-boeken lenen of reserveren en ieder boek maximaal zes weken houden op hun eigen toestel. Over boetes hoeft men zich geen zorgen te maken, want na zes weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel.

“De e-boeken van de bib zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de courante e-readers zoals Kobo, Tolino en Vivlio”, zegt Bart Beuten, directeur van Cultuurconnect, dat de e-boekendienst uitrolt naar alle bibliotheken. “Jong of oud, digitaal vaardig of digibeet, e-boeken lenen gaat eenvoudig en snel met het handige online stappenplan of met de hulp van een bibliotheekmedewerker.”

Als lener in de Roppebibliotheek schrijf je je in via de balie, waarna een nieuw abonnement (5 euro per jaar) wordt aangemaakt. “Daarna meld je je aan met je ‘Mijn Bibliotheek’-profiel om jouw e-boeken te kunnen lezen op je tablet, smartphone, e-reader of computer”, vertelt bibliothecaris Heidi Loozen. Meer info vind je terug op https://heers.bibliotheek.be.

FrMi