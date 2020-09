Filmpje van bruiloftsgasten die alle coronaregels breken aan gemeentehuis zet kwaad bloed

Dilbeek - Een filmpje van een feestende menigte zet kwaad bloed in Dilbeek. Dat net op de dag dat het gemeentebestuur extra maatregelen aankondigde omdat het besmettingscijfer in snel tempo stijgt.

De beelden werden vrijdag gemaakt na een trouwpartij in het gemeentehuis in het centrum van Dilbeek. “In het gemeentehuis zelf is alles vlot en volgens de voorschriften verlopen”, laat schepen van Burgerzaken Linda Janssens (LVBurger-Open VLD) weten. “Er zaten dertig personen in de zaal die allen een mondmasker droegen.”

Eens het pasgetrouwde koppel en de familie naar buiten stapten, ging het er blijkbaar plots heel anders aan toe. Een groepje maakte muziek en er werd gedanst. (Lees verder onder de video)

“Eens ze de trouwzaal hebben verlaten, verwachten we dat de mensen hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt Janssens. “Dat gebeurde hier duidelijk niet en kan absoluut niet door de beugel.”

Stijgend aantal besmettingen

Dilbeek kampt sinds enkele dagen met een forse stijging van het aantal besmettingen. De gemeente zit in verhoogde alarmfase en liet daarom vrijdag nog weten dat onder meer de Dag van de Dilbekenaar later deze maand geannuleerd is. Ook de geplande fysieke gemeenteraad van komende dinsdag in de feestzaal van Westrand is afgelast. “We moeten onze voorbeeldrol opnemen”, aldus burgemeester Willy Segers (N-VA).



Of de vreugdetaferelen aan het gemeentehuis nog een staartje krijgen, is voorlopig niet duidelijk.