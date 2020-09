De familie van de sinds donderdag vermiste Ilias Chahdi (12) uit Mortsel roept op om zondagmiddag het hele land uit te kammen op zoek naar de jongen. “Ilias houdt van rust en de natuur, we willen de zoektocht daar verderzetten”, zegt zijn tante.

Zondagmiddag zullen vanaf 12 uur opnieuw flyers uitgedeeld worden aan het Q8-tankstation op de Groenenborgerlaan in Wilrijk. “Vanaf 14 uur willen we opnieuw samenkomen aan het tankstation om in verschillende ...