Iedere twee uur één ongeval met vluchtmisdrijf

In Hasselt is zondag de kortfilm ‘Cirque’ van regisseur Bob Colaers voorgesteld waarin de gevolgen van een vluchtmisdrijf een prominente rol spelen. Bij maar liefst 12 procent van de verkeersongeval waarbij iemand gewond raakt of sterft slaat de dader op de vlucht. Vorig jaar gebeurde er minstens elke twee uur een ongeval waarbij de dader de vlucht nam. Dat blijkt uit cijfers van Vias. De kortfilm zal gebruikt worden in vormingen voor verkeersovertreders van Vias Institute.