Belgische motorrijder Xavier Siméon komt hard ten val en is woest op concurrent: “Ik kon er niets aan doen”

Xavier Siméon (LCR E-Team) is zondagvoormiddag op het circuit van het Italiaanse Misano op de veertiende plaats geëindigd in de tweede race van de Grote Prijs van Emilia-Romagna in de MotoE, dat is de vierde manche van het seizoen.

Zaterdag was onze landgenoot in de openingsrace hard ten val gekomen door toedoen van een concurrent, op wie hij bijzonder boos was.

Nothing I could do... ?????? https://t.co/igRCO6CW9H — Xavier Simeon (@xaviersimeon10) September 19, 2020

Met een veertiende stek sprokkelt hij dit weekend toch nog twee punten. De zege ging naar de Italiaan Matteo Ferrari, die de leiding in de stand overneemt. Hij haalde het van zijn landgenoot Mattia Casadei en de Spanjaard Jordi Torres.