Vrouw overlijdt nadat cyberaanval Duits ziekenhuis lamlegt

In het Universitair ziekenhuis van Düsseldorf is een vrouw overleden ten gevolge van een ransomware-aanval. De vrouw werd in kritieke toestand binnengebracht. Omdat de hele IT-infrastructuur van het ziekenhuis gegijzeld was en dus plat lag, werd ze naar een andere ziekenhuis gevoerd. Hierdoor moest ze ruim een uur wachten eer ze behandeld kon, niet veel later is ze overleden. Dat meldt AP.