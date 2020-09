Belgen Pieters en Detry moeten terrein prijsgeven op US Open golf

Thomas Pieters is met een derde ronde van 73 slagen van de zevende naar de elfde plaats gezakt op het US Open golftoernooi (PGA Tour/Major/12.5 miljoen dollar), dat plaatsvindt op de Winged Foot golfbaan in het Amerikaanse Mamaroneck, New York. Thomas Detry die 74 slagen nodig had zakte van de 22e naar de 27e plaats.

Pieters putte twee birdies weg en moest vijf bogeys op zijn kaart schrijven. De 28-jarige Antwerpenaar liet het vooral afweten bij het putten. Zo miste hij maar liefst zes putts van drie meter of minder. In de tussenstand telt de nummer 77 op de wereldgolfranglijst acht slagen meer dan de Amerikaan Matthew Wolff die een derde ronde liep van 65 slagen, de beste ronde van de dag. De 21-jarige Wolff, die vorig jaar zijn debuut maakte op het PGA Tourcircuit en meteen de 3M Open won, telt twee slagen voorsprong op de Amerikaan Bryson DeChambeau. Op plaats drie, met vier slagen meer dan de leider, volgt de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen die in 2015 runner-up werd.

Detry begon aan zijn derde ronde met twee bogeys. Op de tien volgende holes lukte hij vier bridies. Net zoals veel andere spelers kwam hij in de problemen op de laatste zes holes waar hij nog vijf bogeys moest incasseren.

De Amerikaan Patrick Reed, die na de tweede ronde de leiding waarnam, kwam op dag drie niet verder dan 77 slagen. Zo verloor hij op zijn laatste negen holes maar liefst acht slagen. De voormalige Masters-winnaar staat nu naast Pieters op de elfde plaats.