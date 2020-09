VAB: 1 op 3 Vlamingen ging deze zomer op vakantie naar het buitenland, auto veruit het populairste vervoersmiddel

De voorbije zomer gingen 5 op de 10 Vlamingen langer dan vier nachten op vakantie: 3 op de 10 deden dat in het buitenland, en 2 op de 10 bleven in eigen land. Dat blijkt uit een online bevraging van mobiliteitsorganisatie VAB begin september bij meer dan 6.000 Vlamingen over hoe zij de zomervakantie beleefd hebben.