Paris Hilton worstelt met schuldgevoelens: “Ik heb een monster gecreëerd”

Paris Hilton vreest dat het haar schuld is dat iedereen tegenwoordig verslaafd lijkt te zijn aan sociale media. Hilton, die eerder al eens stelde dat zij elf jaar geleden samen met Britney Spears de selfie had uitgevonden, geeft toe dat ze het gevoel heeft een monster te hebben gecreëerd.

“Ik voel me er verantwoordelijk voor... Als je al die uren bij elkaar optelt, is het letterlijk alsof je jaren van je leven hebt doorgebracht met alleen maar naar een telefoon kijken”, vertelt ze in haar YouTube-documentaire This Is Paris. “Ik zie kleine meisjes van negen jaar of tien jaar oud die de perfecte selfie proberen te maken en filters gebruiken. Ze kunnen niet eens naar zichzelf kijken zonder een filter. (...) Iedereen zegt dat ik de moeder van alle influencers ben, maar soms heb ik het gevoel dat ik een monster heb helpen creëren.”

Onlangs liet Paris ook al weten dat ze zich de afgelopen jaren steevast anders heeft voorgedaan dan hoe ze werkelijk is. “Voor de lockdown reisde ik constant naar verschillende landen, werd ik omringd door vreemden. Ik speelde de hele tijd een personage, dus je vergeet bijna wie je echt bent en verdwaalt erin. Maar dat personage is niet wie ik ben of hoe ik herinnerd wil worden. Ik ben goedhartig en slim.”