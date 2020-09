Familie doet emotionele oproep aan vermiste Ilias (12): “Kom naar huis. Mama en papa zijn niet boos op je”

De familie van de vermiste tiener Ilias Chahdi (12) uit Mortsel roept de jongen op om naar huis te komen. Al drie dagen is er geen enkel spoor van de jongen. “Ilias, als je vrij bent: kom dan alsjeblieft naar huis”, smeken zijn ouders en zijn zus hem nu, in een publieke oproep. Ze hopen dat de jongen van huis is weggelopen, en dat er geen kwaad opzet in het spel is. Ook de politie gaat er nog van uit dat de jongen in goede gezondheid is.