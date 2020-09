Elise Mertens sneuvelt in de kwartfinales in Rome

Elise Mertens (WTA 20) is er zaterdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het WTA-toernooi in Rome (gravel/2.098.290 dollar). De Belgische nummer één, het elfde reekshoofd, verloor na twee uur en elf minuten tennis in twee sets (6-3, 3-6 en 6-0) van de Tsjechische titelhouder Karolina Pliskova (WTA 4), het tweede reekshoofd. Mertens sneuvelde vorige week ook al in de kwartfinales op de US Open.