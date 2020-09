AA Gent pakt de volle buit op Le Canonnier

Wim De Decker heeft zaterdag zijn eerste competitiematch als hoofdcoach van AA Gent met een overwinning afgesloten. De Buffalo’s wonnen in Moeskroen met 0-1, dankzij een vroege goal van Niklas Dörsch. De 22-jarige Duitser was afgelopen dinsdag ook al trefzeker in de 2-1 zege van Gent in de derde voorronde van de Champions League tegen Rapid Wenen.